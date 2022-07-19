Galatasaray'dan beklenen KAP bildirimi geldi

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fsdDRMe641 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 19, 2022