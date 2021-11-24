Galatasaray'dan Bakambu bombası!

Galatasaray ve Fenerbahçe bir büyük transfer operasyonunda daha karşı karşıya... Hedefte 30 yaşındaki Kongolu santrfor Cedric Bakambu var.

Bir dönem Türkiye’de Bursaspor forması da giyen ve hem lige hem de kupaya damga vuran golcü oyuncu, İspanya’daki Villarreal macerası sonrası 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin’in yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir Fransız kanalına konuşan Bakambu, “Çin Ligi çoktan unutuldu. Orada harika 4 yıl geçirdim. Tecrübe kazanmamı sağladı. Ocak ayı Avrupa’ya dönme zamanı” demişti.Beijing Guoan’la 31 Aralık’ta bitecek olan kontratını da feshettiği öğrenilen tecrübeli oyuncu için pazarlık süreci başladı.İlk olarak Galatasaraylı yöneticiler, Cedric Bakambu’nun temsilcileriyle Zorlu Center’da bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptı.Bonservisi elinde olan golcü oyuncu için imza parası talep ediliyor. Daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle de bir randevu ayarlandığı, ancak Galatasaray’ın Avrupa’da devam etme ihtimalinin daha yüksek olması nedeniyle, Bakambu’nun Sarı-Kırmızılılar’a daha yakın olduğu bildirildi.Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Bakambu’yu Mostafa Mohamed’in yerine düşündüğü ve bunu toplantıda dile getirdikleri de gelen haberler arasında.Bu da Galatasaray’ın, 4 milyon Dolarlık satın alma opsiyonunu kullanır kullanmaz Mısırlı forveti satmaya hazırlandığı anlamına geliyor.

BAKAMBU'NUN KULÜP KARİYERİ

Takım Maç Gol Asist

Sochaux 107 21 3

Villarreal 105 47 5

Beijing G. 87 58 21

Bursaspor 40 21 7

TOPLAM 339 147 36

Kaynak: Fanatik