Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao durdurulamıyor!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 13'üncü haftasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Rayo Vallecano'nun tecrübeli santrforu Radamel Falcao, Real Madrid deplasmanında bir ilke imza attı.

69'DA GİRDİ, 76'DA ATTI

Madrid kentinin iki takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya getiren karşılaşmada ev sahibi Real Madrid'in gollerini ilk yarıda Toni Kroos (Dk. 14) ve Karim Benzema (Dk. 38) attı. Rayo Vallecano'da yedek başlayan ve 69. dakikada Nteka'nın yerine oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada rakip ağları havalandırarak farkı 1'e indirdi.

SAKATLANDI DEVAM EDEMEDİ

Real Madrid fileleri havalandıran Radamel Falcao, 80'inci dakikada sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen tecrübeli golcü, yerini Sergio Guardiola'ya bıraktı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı.

İLK İSİM OLDU

Rayo Vallecano'nun tecrübeli golcüsü Radamel Falcao; La Liga'da 2021-2022 sezonunda Barcelona ve Real Madrid filelerini havalandıran ilk isim oldu.

IRAOLA: 'MAÇ İÇİNDE BİZİ UYARDI'

Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola, Real Madrid maçının ardından Falcao'nun sakatlığı ile ilgili konuştu. Iraola, "Adalesinde bir sorun yaşadı. Kendini iyi tanıyor. Maç içinde bizi uyardı ve oyundan aldık. Şu anda ne durumda olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

7 MAÇ, 5 GOL

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atan Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcu, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Real Madrid aldığı galibiyetle, 1 maç eksiği olmasına rağmen 27 puanla liderlik koltuğuna oturdu. La Liga'da 2. sırada bulunan Real Sociedad (25 puan) pazar günü deplasmanda Osasuna'yı mağlup etmesi halinde Real Madrid'den liderlik koltuğunu geri alabilecek.

Kaynak: Milliyet