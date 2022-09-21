Galatasaray'dan aldıkları futbolcuyu 'yılın en kötüsü' seçtiler

Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanya'da kötü günler geçiriyor.

Yeni takımında kilo ve sakatlık sorunları yaşayan oyuncu son olarak taraftarların düzenlediği ankette en kötü transfer seçildi.

Sevilla'ya transfer olduğunda kilolu bulunan ve bireysel idmanlar yapan futbolcu sonrasında da sakatlık sorunları yaşamıştı. Marcao, yeni takımında henüz resmi bir maça çıkamadı.