Galatasaray'dan açıklama: Anlaşma sona erdi
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada stat sisim sponsoru Türk Telekom'la yapılan anlaşmanın sona erdiği duyuruldu.
Galatasaray, Türk Telekom ile olan stadyum isim hakkı sponsorluk sözleşmesinin sona erdiğini ve ilerleyen günlerde yeni sponsoru duyuracağını açıkladı.
15 Ocak 2011'de Galatasaray - Ajax maçı ile açılış yapan Ali Sami Yen Spor Komleksi'nde stadyum ismi değişiyor. Sarı Kırmızılı ekip, Türk Telekom ile arasındaki stat isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın sona erdiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Kulübümüz ile Türk Telekom arasındaki stat isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmamız sona ermiş olup, en kısa zamanda yeni stat isim sponsorluğumuz açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas; seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Stadın isim hakkı da 31 Mayıs'ta doluyor, uluslararası bir firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı" ifadeleri ile yeni sponsorun müjdesini vermişti.
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