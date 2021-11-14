Galatasaray'dan 27 sayı fark

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Nef, Semt77 Yalovaspor'u 100-73 yendi.

İlkan ve Williams ile oyuna etkili başlayan Semt77 Yalovaspor, maçın ilk periyodunu 26-19 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda dengeyi sağlayan Galatasaray Nef, Bost'un 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 39-38 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı da 45-44 üstün tamamladı.

İkinci yarıda oyuna tamamen ağırlığını koyan Galatasaray Nef, Purcell ve Kravish ile etkili olarak 3. periyot sonunda 75-62 üstünlük yakaladı.

Son periyotta farkı açan Galatasaray Nef, karşılaşmayı da 100-73 kazandı.

Galatasaray Nef ligde 4. galibiyetini alırken, Semt77 Yalovaspor 5. kez mağlup oldu.