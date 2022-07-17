Galatasaray'dan 2 bomba transfer

Galatasaray bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois'i kadrosuna kattı.

Galatasaray, Dubois'in yanı sıra kulübü Lyon ile 3 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer imzaya kaldı.

13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.

Florian Grillitsch imza aşamasında

Galatasaray, son olarak Alman ekip Hoffenheim'da oynayan ve bonservisi elinde bulunan Florian Grillitsch ile anlaşmaya vardı. Florian Grillitsch, 16 milyon euro piyasa değeriyle Süper Lig’in en yüksek piyasa değerine sahip orta saha oyuncusu olacak.