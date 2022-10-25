Galatasaray'da zorunlu değişiklik
Karagümrük maçına hazırlanan Galatasaray'da kırmızı kart ve sakatlık problemleri nedeniyle Dubois, Van Aanholt ve Emin Bayram'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Galatasaray'da eksikler, teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.
Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, Vavacars Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
Aynı maçta sakatlanan Kazımcan Karataş da bir süre sahalardan uzak kalacak.
Teknik direktör Okan Buruk, 3 futbolcunun yokluğunda yerli kuralını da düşünerek 11'ini oluşturmaya çalışıyor.
Vavacars Fatih Karagümrük maçında Kazımcan'ın yerine sol bekte Patrick van Aanholt'un oynaması bekleniyor.
Sağ bekte Sacha Boey'un yerine ise Leo Dubois'nın forma giymesine kesin gözle bakılıyor.
Abdülkerim'in savunmadaki boşluğunu ise Emin Bayram dolduracak.
Son maçlarda yerli hakkını Kazımcan'dan yana kullanan sarı kırmızılılar, hücumda Milot Rashica'ya şans verebiliyordu. Ancak sol bekte Van Aanholt'un yer almasıyla Kosovalı oyuncu yedek kulübesine çekilecek.
Bu durumda sağ kanatta formaya aday iki Türk oyuncu bulunuyor.
Teknik heyet, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapacak.
Kaynak: TRT Spor
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