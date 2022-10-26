Galatasaray'da Yusuf Demir forma bekliyor

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde en büyük yatırımı yaptığı oyunculardan olan Yusuf Demir, haftalardır kadroya dahi girmekte güçlük çekiyor. Sarı-kırmızılı takım tarafından 6 milyon euro bonservis verilerek Avusturya ekibi Rapid Wien’den transfer edilen Yusuf, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında toplam 40 dakika sahada kalabildi.

19 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında ise 21 kişilik kadroda dahi yer almadı. Yusuf’un daha fazla şans bulmak istediği ve bu sebeple teknik heyetle görüştüğü öğrenildi.

Buruk, süre vermeye hazırlanıyor

Son 3 maçta yaşanan puan kayıpları sonrasında kadroda bir kez daha değişiklik yapmayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, genç yıldıza forma vermeye hazırlanıyor. Yusuf Demir, her geçen hafta daha fazla süre almaya başlayacak.

Buruk, Alanyaspor maçının ardından “Sonraki haftalarda Yusuf’a daha çok şans vereceğiz, daha çok forma görecek” açıklamasını yapmıştı. Diğer yandan Cuma günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacak Galatasaray’da Okan Buruk, kadro yapmakta güçlük çekiyor. Boey ve Abdülkerim’in cezalı olduğu maçta Kazımcan da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.