Galatasaray'da Yusuf Demir forma bekliyor
Galatasaray’ın büyük yatırımla kadrosuna kattığı genç oyuncu, 21 kişilik maç kadrolarına bile girmekte güçlük çekiyor. Son 3 maçta kadroya alınmayan Yusuf Demir, teknik heyete şans istediğini belirtti.
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde en büyük yatırımı yaptığı oyunculardan olan Yusuf Demir, haftalardır kadroya dahi girmekte güçlük çekiyor. Sarı-kırmızılı takım tarafından 6 milyon euro bonservis verilerek Avusturya ekibi Rapid Wien’den transfer edilen Yusuf, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında toplam 40 dakika sahada kalabildi.
19 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında ise 21 kişilik kadroda dahi yer almadı. Yusuf’un daha fazla şans bulmak istediği ve bu sebeple teknik heyetle görüştüğü öğrenildi.
Buruk, süre vermeye hazırlanıyor
Son 3 maçta yaşanan puan kayıpları sonrasında kadroda bir kez daha değişiklik yapmayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, genç yıldıza forma vermeye hazırlanıyor. Yusuf Demir, her geçen hafta daha fazla süre almaya başlayacak.
Buruk, Alanyaspor maçının ardından “Sonraki haftalarda Yusuf’a daha çok şans vereceğiz, daha çok forma görecek” açıklamasını yapmıştı. Diğer yandan Cuma günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacak Galatasaray’da Okan Buruk, kadro yapmakta güçlük çekiyor. Boey ve Abdülkerim’in cezalı olduğu maçta Kazımcan da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4