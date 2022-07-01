Galatasaray'da Yunus Akgün nihai kararını verdi

Adana Demirspor'da kariyer sezonunu geçiren Yunus Akgün, Galatasaray 'a geri dönmüştü. Avrupa ekiplerinin kıskacında olan genç futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını da verdi. Yunus Akgün kararını bizzat açıkladı.

Kararını verdi

Özellikle İtalyan ekiplerinin radarında olan Yunus Akgün, kesin olarak Galatasaray'da kalma kararı aldı. Başarılı futbolcunun kararıyla Galatasaraylılar derin bir oh çekti. Yunus Akgün söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Hemen gitmeyi kendime yakıştıramam. Önce Galatasaray'da oynayıp sonra Avrupa'ya gidebilirim" ifadelerini kullandı.

Hedefinin Avrupa'da top koşturmak olduğunu belirten Yunus Akgün, önce Galatasaray'da başarılı olmak istediğini dile getirdi. Yunus Akgün'ün bu kararı sonrası Galatasaray yönetimi de harekete geçti.

10 katı zam

Galatasaraylı idareciler, aylık 80 bin TL kazanan Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yapmak için harekete geçti. 2 yıl sözleşmesi kalan 21 yaşındaki oyuncuyla uzun soluklu bir kontrat yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, Yunus Akgün'ün ücretini de 10 katına çıkaracak.

Öte yandan Galatasaray, Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesine oldukça yüksek bedelli bir serbest kalma maddesi de koyacak. Yunus Akgün geçtiğimiz sezon ligde ve kupada çıktığı 38 maçta 9 gol, 17 asistlik müthiş bir istatistik yakalamıştı.

Akşam