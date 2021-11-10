Galatasaray'da yerli transfer atağı sürüyor

Bu sezon özellikle yedek kulübesinden verim almakta zorlanan Galatasaray 'da, yerli rotasyonunun güçlendirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda uzun süredir gündemde olan bazı isimler için yeniden teklif yapılacak. Teknik patron Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği genç oyunculardan kaleci İrfan Can Eğribayat için bir kez daha Göztepe 'nin kapısı çalınacak. Galatasaray Yönetimi başarılı eldiven konusunda sezon başında da girişimlerde bulunmuş, ancak yüksek bonservis talebini karşılayamamıştı. Diğer taraftan yerli sağ bek konusunda da girişimler hız kesmeden devam ediyor.

Gençler cep yakıyor

Yedlin'in formsuzluğu, Boey'nin sakatlığı, savunmanın sağına bir takviyeyi zorunlu kılıyor. Buraya yabancı oyuncu transferi de düşünen Galatasaray cephesinde, yerli sağ bek için de temaslarda bulunacak. Listenin ilk sırasında Antalyaspor'da yıldızı parlayan Bünyamin Balcı var. Ancak Güney ekibi de 21 yaşındaki oyuncuyu kolay bırakacak gibi görünmüyor. Diğer taraftan Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın sakatlık süreci takip ediliyor. Genç oyuncu Nisan ayında çapraz bağ ameliyatı geçirmişti.

Kaynak: Fanatik