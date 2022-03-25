Galatasaray'da yarın kritik toplantı!
Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yarın yapılacak.
Galatasaray, yarın yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirecek.
Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleşecek.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.
Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasının ardından, Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla tamamlanacak.
Sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Fatih Terim'in de kongreye katılması bekleniyor.
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