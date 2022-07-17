Galatasaray'da transferler art arda geliyor: 3 yabancı ismin imzası an meselesi

Galatasaray'da transferdeki sessizlik son buluyor. Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta 3 yabancı futbolcunun transferini açıklayacak.

Benfica'dan Haris Seferovic ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetimi, orta saha Florian Grillitsch ve sağ bek Leo Dubois ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Okan Buruk'a 3 ismin transferlerinin bittiği bilgisi verilirken anlaşılan futbolcuların bu hafta takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray'ın Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralayacağı öğrenilirken sağ bek Leo Dubois için bonservis ödemesi yapması bekleniyor. Sarı kırmızılılar Florian Grillitsch'i ise serbest statüde olması sebebiyle bonservis bedelsiz olarak transfer edecek.