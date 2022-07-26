Galatasaray'da sürpriz kamp kadrosu
Galatasaray'ın ikinci etap Avusturya kampı kadrosu belli oldu.
Spor 26.07.2022, 10:53
Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde; Aytaç Kara, Luyindama, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Batuhan Şen ve Emin Bayram yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Muslera, Dubois, van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Seferovic, Yunus Akgün, Omar, Oğulcan Çağlayan, Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Nelsson, Sergio Oliveira, Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban.
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