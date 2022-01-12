Galatasaray'da sözleşme feshi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Riquna Williams'ın sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Amerikalı oyuncumuz Riquna Williams ve Galatasaray Spor Kulübü arasındaki sözleşme 12.01.2022 tarihi itibari ile oyuncu ile anlaşılarak karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Riquna Williams'a kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."