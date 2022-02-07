Galatasaray'da sözleşme feshi
Galatasaray, yabancı sınırında yer açabilmek ve bu kotada Norveçli oyuncu Omar'a yer verebilmek amacıyla Senegalli oyuncusu Diagne'nin sözleşmesini feshetti.
Spor 07.02.2022, 17:00
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre, Diagne'nin sözleşmesi bu sezon için feshedildi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin kalça kemiğinde kırık tespit edilmişti.
Senegalli futbolcunun, Galatasaray ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: AA
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