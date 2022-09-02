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Galatasaray'da son dakika gelişmesi

Galatasaray, Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Spor 02.09.2022, 00:18
Galatasaray'da son dakika gelişmesi

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir."

#Galatasaray #Omar Elabdellaoui
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