Galatasaray'da sıra yeni sponsorda

Geçtiğimiz günlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden sökülen Türk Telekom tabelaları dikkat çekerken, dün itibarıyla beklenen resmi açıklama geldi. Türk Telekom, 10+1 yıl süren anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurdu. Galatasaray Yönetimi, 10 yıllık yeni bir anlaşma için hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen markalarıyla görüşüyor. Sponsor adayları arasında Katar merkezli bir havayolu şirketi, Uzakdoğulu bir teknoloji üreticisi ve Türkiye'den de çeşitli alışveriş firmaları bulunuyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın son günlerde tüm mesaisini bu görüşmelere harcadığı ve kısa süre içinde yeni sponsorun belirleneceği öğrenildi. Hedefte ise 100-120 milyon Euro arasında bir gelir planı var.

Ses rekoru hâlâ kırılamadı

Galatasaray, Türk Telekom sponsorluğuyla geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplam 14 kupa kazanmış oldu. Ayrıca bu süreçte birçok ilk yaşandı. Galatasaray tribünlerinde ulaşılan 131.76 desibellik ses seviyesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve bu rekor hâlâ kırılamadı. Türkiye'deki ilk 3 boyutlu naklen maç yayını Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Buradaki Juventus, Real Madrid ve Manchester United maçlarında alınan zaferler de hafızalara kazındı. Öte yandan Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, GSMobile ve akıllı stadyum gibi iş birlikleriyle Galatasaray'a desteğin süreceği duyuruldu