Galatasaray'da Sinan Bolat sesleri daha güçlü çıkıyor
Muslera'dan sonra kaleyi emanet edecek iyi bir kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota yeniden Sinan Bolat'a döndü.
Spor 24.01.2022, 20:15
Galatasaray Yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda file bekçisi takviyesi çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar, GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Koçuk’u geri istese de Karadeniz temsilcisinin teknik ekibi futbolcuyu bırakmak istemiyor.
Galatasaray diğer yandan Sinan Bolat için Gent ile temas halinde. Milli kalecinin Belçika ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
7 maçtır forma giyemeyen ve tedavisi süren Fernando Muslera’nın sahalara dönüşünün ise Mart ayını bulması bekleniyor.
Kaynak: NTVSPOR
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