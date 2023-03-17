Galatasaray'da seriyi Konya bozdu

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray'ın serisi Konya'da bitti. Konyaspor, geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. Bol pozisyonun olduğu karşılaşma 31'inci dakikada Rashica'nın golüyle açıldı. İlk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın oldukça baskılı başladığı mücadelenin gol perdesini 31'inci dakikasında Rashica açtı.

Mücadelenin 62'inci dakikasında sahneye çıkan başarılı futbolcu, kaydettiği şık golle takımına eşitliği sağlayan golü attı.

Oldukça tempolu geçeb mücadelede 90+3'üncü dakikada Bruno Paz'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Oğulcan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve böylece galibiyet geldi.