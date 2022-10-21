Galatasaray'da Rashica'nın yeri sağlam

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor mesaisi devam ediyor. Ziraat Türkiye kupasında GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek moral bulan sarı kırmızılılar, ligde de 2 maç sonra galip gelmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, kupa maçında performansından memnun kaldığı bazı futbolcuları bu maçta da 11'de oynatmayı planlıyor.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Stoper hattı Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

Sağ bekte Sacha Boey'e forma vermeyi düşünen Okan Buruk, sol bek için henüz karar vermedi.

Orta sahanın merkezinde Sergio Oliveira ve Lucas Torreira görev yapacak. Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Rashica'nın forma giymesi bekleniyor.

GMG Kastamonuspor karşısında çift forvetle sahaya çıkan Galatasaray ligde de aynı dizilim ile sahaya çıkabilir.

Sarı kırmızılıların hücum ikilisinin ise Icardi ve Mertens'ten oluşacağı gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT Spor