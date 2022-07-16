Galatasaray'da orta sahaya iki aday

Cagliari forması giyen 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşan yönetim, oyuncunun menajerinin komisyon talebi nedeniyle pazarlıkları sonlandırdı.

10 numara transferinde alternatiflere yönelen Galatasaray'ın gündeminde Evander ve Amine Harit var. Sarı kırmızılar, iki futbolcuyu da satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Midtjylland kulübünün Evander'i bonservisiyle satmak istediği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu için Danimarka ekibiyle görüşmeler devam ediyor.

Listedeki bir diğer isim ise Schalke forması giyen Amine Harit. Geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Faslı oyuncu, 34 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

6 numarada William Carvalho için Betis ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjo için de kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.

Gelecek sezon Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona erecek futbolcu için görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da kadrodaki oyuncu sayısının da düşürülmesi planlanıyor.

Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç için Demir Grup Sivasspor'dan kiralama teklifi geldiği ve yönetimin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Spor