Galatasaray'da Okan Buruk'tan son dakika kararı!

Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11 konusunda kararını verdi. Bu arada Galatasaray'da yeni transferlerden bazı isimler de kadroda yer aldı.

Galatasaray Süper Lig 'de 7. hafta maçında Konyaspor 'la kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk ligde henüz gol yemeyen Konyaspor karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. Bu arada Icardi ve Mata konusunda da Sarı-Kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor!

Savunma değişmeyebilir

Galatasaray'da Konyaspor maçında kalede yine Fernando Muslera olacak. Bu sezon toplamda 3 gol yiyen tecrübeli kaleci performansıyla dikkat çekiyor. Savunma 4'lüsünde sağ bekte formda Sacha Boey olacak.

Stoperde ise Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında olduğu gibi Nelsson ve Emin Bayram'a şans vermesi bekleniyor. Cezası dolan Abdülkerim Bardakcı'nın da Emin Bayram yerine tekrar 11'e dönme ihtimali var. Sol bek olarak Patrick van Aanholt görev alacak.

Mertens en büyük koz

Orta sahada Kasımpaşa maçının yıldızlarından Lucas Torreira yine 11'de olacak. Sergio Oliviera ve Mertens'in de yine karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor. Sağ kanat Yunus Akgün, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu görev alacak.

Midtsjö dönüyor

Giresunspor'la oynanan 2. hafta maçında sakatlanan ve takımdan uzak kalan Norveçli Fredrik Midtsjö takımla çalışmalara başlamıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kadroda olacak ancak 11'de olması beklenmiyor.

Forvette yine Gomis

Sarı-Kırmızılı takımın yeni yıldız transferi Icardi bu maçta ilk kez kadroda yer alacak. Ancak Icardi ve Seferovic'in maça yedekler arasında başlaması bekleniyor. Forvette Okan Buruk'un tercihi bu sezon 4 gol atan Bafetimbi gomis olacak.

Mata kadroda yok

Galatasaray'ın yeni transferlerinden İspanyol orta saha Juan Mata ise kadroda yer almıyor. Okan Buruk sezon başı kampı geçirmeyen 34 yaşındaki yıldız orta sahanın zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Kaynak: Karar