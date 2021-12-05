Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi!
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Altay maçında sergilediği kötü performansla sosyal medyada gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, beklentilerin altında bir performans sergileyince sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.
Spor 05.12.2021, 08:49
Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile karşılaşan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, gündem oldu. Karşılaşmada ilk 11'de forma şansı bulan Mostafa Mohamed, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi. 68. dakikada oyundan alınan Mısırlı golcünün yerine giren Mbaye Diagne, 1 golle takımına katkıda bulundu.
MOSTAFA MOHAMED, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı forma ile beklentilerin altında kaldı.
MOSTAFA MOHAMED'İN GALATASARAY PERFORMANSI
Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 22 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Mısırlı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 22 maçın 7'sinde ilk 11'de başladı.
Kaynak: Star
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