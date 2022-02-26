Galatasaray'da Morutan ve Halil sürprizi
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklanırken Morutan ve Halil Dervişoğlu'nun kadroda yer almaması dikkatleri çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın salondaki programla başladığı belirtildi.
Sahada ısınma, çeviklik, top kapma ve pasın ardından hücum organizasyonları üzerinde durulan antrenmanın duran top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Sarı-kırmızılı ekibin açıklanan kadrosunda Muslera, Morutan, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Işık Kaan yer almadı.
Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrich Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.
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|25
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|34
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|29
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|24
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|24
|24
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|25
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|11
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|O
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|26
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|50
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|42
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|26
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|27
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|21
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|26
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