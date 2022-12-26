Galatasaray'da Kazımcan Karataş sıkıntısı: 1,5 ay yok
Dün akşam oynanan İstanbulspor maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş'ın 1,5 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Spor 26.12.2022, 18:00
Galatasaray, İstanbulspor maçında sakatlanan genç sol bek Kazımcan Karataş’ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Kazımcan Karataş’ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Genç oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kaynak: TRT Spor
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