Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler belli oluyor

Galatasaray transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

8 oyuncu transfer eden sarı kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen futbolcularla da yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Teknik direktör Okan Buruk; Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika'ya, Fraport TAV Antalyaspor maçının kadrosunda yer vermemişti.

Teknik heyet, teklif gelmesi halinde bu oyuncuların gidişine izin verecek.

Alexandru Cicaldau'nun da takımdan ayrılması gündemde.

İtalyan ekiplerinin Rumen futbolcuya ilgi gösterdiği gelen haberler arasında.

Bu arada sarı kırmızılılar, Sevilla'nın resmi teklifte bulunduğu Nelsson'un transfer olması durumunda B planını hazırda tutuyor.

Yönetim, Danimarkalı futbolcunun takımdan ayrılması halinde Kaan Ayhan ve Denayer ikilisini kadroya katmayı hedefliyor.

Kaynak: TRT Spor