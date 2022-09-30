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Galatasaray'da iki yıldız kadroda yok

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Yusuf Demir, sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Spor 30.09.2022, 22:15
Galatasaray'da iki yıldız kadroda yok

Süper Lig'in 8. haftasında liderlik koltuğunda bulunan Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıkları nedeniyle Icardi ve Yusuf Demir'in kafilede yer almadığı bildirildi.

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