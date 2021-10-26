Galatasaray'da hedef yine ocak, yine transfer
6 ile 8 numarayı aynı anda oynayacak bir ön libero almayı planlayan Galatasaray, bu transferi ocak ayında yapmayı planlıyor.
Spor 26.10.2021, 20:51
Beşiktaş maçı sonrası transfer konusuna değinen tecrübeli çalıştırıcı flaş ifadeler kullandı.
Terim, “Hareket halindeyiz. UEFA'da turu geçersek, Ocak ayında 1-2 yere veya daha fazla mekviye transfer yapacağız. Arkadaşlar çalışıyor” dedi. Galatasaray’ın transferde önceliği santrfor.
RAHATSIZ OLDUĞU MEVKİ ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca Assunçao’nun hayal kırıklığı yaratması yüzünden 6 ile 8 numarayı aynı anda oynayacak bir ön libero ile box to box orta saha oyuncusu gelmesi planlanıyor.Terim’in rahatsız olduğu üçüncü mevkinin ise sol bek olduğu ortaya çıktı.Terim’in hem yeni transfer van Aanholt’tan hem de Ömer Bayram’dan memnun olmadığı için bu mevkiye transfer istediği bildirildi.
Kaynak: Mynet
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