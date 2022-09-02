Galatasaray'da gündem Kaan Ayhan

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Santrfor bölgesinde Mauro Icardi için beklemeye geçen sarı-kırmızılılar, stopere de takviye yapmayı planlıyor.

Yabancı tercihini hücumda kullanmayı planlayan yönetim, savunmaya ise Türk bir futbolcu alarak yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, bu bölge için rotasını yeniden milli futbolcu Kaan Ayhan'a çevirdi. Galatasaray'ın, 27 yaşındaki futbolcu için Sassuolo kulübüne 4 milyon avroluk bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.

Milli oyuncunun maaşı konusunda da görüşmeler devam ediyor. Kaan Ayhan'ın yıllık 1.7 milyon avro ücret talep ettiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların ise bu miktarı 1.5 milyon avro düzeyine çekmek istediği gelen haberler arasında...

Sassuolo formasıyla 47 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 2 kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcuya, Türkiye'den başka takımların da ilgisi olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Spor