Galatasaray'da Gomis sesleri
Al-Hilal'den ayrılan Gomis'in yolu yeniden Galatasaray'la kesişebilir. Galatasaray'ın tecrübeli golcü için teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Spor 25.01.2022, 20:38
Al-Hilal ile sözleşmesi biten 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis serbest kaldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu sezon yokları oynayan forvetlerin yerine Gomis'in olması halinde yaşanacak senaryoları sosyal medyada tartışırken olay bir anda ciddiyete bindi.
"DÖNMEYE HAZIRIZ"
Fanatik'e konuşan Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Galatasaray'a mesaj yolladı. Mendy, "Türkiye'ye dönmeye hazırız. Galatasaray'a açığız. Eğer onu isterlerse yarım kalan hikayesini tamamlamak için dönmekten dolayı çok mutlu olacak" dedi.
TARAFTARLA ARASI İYİ
Galatasaray'da oynadığı tek sezonda gol kralı olan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla bağını hiç koparmadı. Galatasaraylı taraftarların büyük bölümü Gomis'in dönmesine sıcak bakıyor.
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