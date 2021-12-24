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Galatasaray'da golcü operasyonu! Fatih Terim çok beğendi

Çin'den ayrılan ve Avrupa devleriyle masaya oturan Cedric Bakambu, Galatasaray'ın golcü adayları arasında ilk sırada. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki santrfor için imza parası da gözden çıkarıldı.

Spor 24.12.2021, 11:22
Galatasaray'da golcü operasyonu! Fatih Terim çok beğendi

Ancak rakipler çok güçlü. Scout ekibi tarafından önerilen ve Terim'den tam not alan 21 yaşındaki Daryl Dike da listedeki bir diğer isim. MLS'te harika bir sezon geçiren genç ABD'linin transferi kolay görünmüyor. Mohamed satılırsa kesenin ağzı açılacak.

Skor üretme krizini bir türlü çözemeyen ve yardımcı antrenör Selçuk İnan'ın, "Çalışarak gelişemiyorsanız, değişerek gelişirsiniz" sözleriyle çıkış yolunu transferde arayan Sarı-Kırmızılılar, beklenen operasyonu başlattı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda santrfor transferi için kolları sıvayan Galatasaray Yönetimi'nin gündeminde iki isim ön plana çıkıyor. Ligdeki Antalyaspor maçı sonrasında Başkan Burak Elmas ve Terim'in bir araya gelerek, listedeki oyuncularla ilgili son durumu görüşeceği öğrenildi.

İspanyol devleri takipte

Bu oyunculardan biri Cedric Bakambu. Çin'e veda eden ve Avrupa'da oynamak istediğini açıklayan Kongolu santrfor, birçok kulüple görüşme halinde. Galatasaray da bu kulüpler arasında. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki oyuncu için imza parası ödemeye hazır. Ancak Aslan'ın işi hiç kolay değil. Çünkü Barcelona da dahil olmak üzere birçok İspanyol kulübü, daha önce Villarreal forması giyen Bakambu için devrede. Türkiye'de de Bursaspor için ter döken Bakambu'yu, şu sıralarda Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe 'nin de takip ettiği belirtiliyor.

Fatih Terim çok beğendi

Diğer taraftan gençlik operasyonunu da sürdürmek isteyen Galatasaray'da, scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen bir isim daha var. Fatih hocanın izlediği videolar ve kendisine sunulan raporlar doğrultusunda çok beğendiği 21 yaşındaki ABD'li santrfor Daryl Dike, Galatasaray'ın radarına girmiş durumda. Orlando City'de oynayan genç hücumcu, bu sezon MLS'de çıktığı 18 maçta 10 gol atarak yıldızını parlattı. 8 kez ABD Milli Takımı forması da giyen ve 3 kez fileleri havalandıran Dike'ın piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.

#Galatasaray #transfer
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