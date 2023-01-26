Galatasaray'da "genç" imza

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, akademi futbolcusu Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Emirhan için Nef Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan başkan Dursun Özbek, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Emirhanlar bizim geleceğimiz. Onlar Galatasaray'ın çimentosu. Önümüzdeki dönemde de birçok genç inşallah Galatasaray'a büyük hizmetler verecek. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Sabırla Galatasaray'a hizmet etmeye devam etsin. Galatasaray'ın geleceği onlar. Biz de Galatasaray'ın geleceğini kuruyoruz. Emirhan ile bu yolu yürüyeceğiz. Allah sakatlık vermesin. Başarılı olmasını diliyorum. Kariyerini de inşallah Galatasaray'da sürdürsün. Onun Avrupa çapında, dünya çapında başarılı olması için de Galatasaray olarak biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eder." diye konuştu.

Emirhan Kayar ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Burada oynamaya devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.