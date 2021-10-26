Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan Beşiktaş derbisinde tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenmanın son bölümünde interval koşular gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını perşembe günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.