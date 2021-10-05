Galatasaray'da forvete 3 aday birden
Gomis sonrası yaşanan forvet krizi, yerini tatlı bir rekabete bıraktı. Sarı-Kırmızılı ekipte, golcülerin formsuzluğu yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Son Rize deplasmanına ilk 11'de başlayan Mohamed, attığı 2 golle bu sezon siftah yaptı. Oyuna sonradan giren Halil, takıma büyük hareket getirdi. Uzatmalarda sahaya giren Diagne ise taşıdığı top ve yaptığı asistle takımını 3 puana taşıdı.
Gomis sonrası yaşanan forvet krizi, yerini tatlı bir rekabete bıraktı. Sarı-Kırmızılı ekipte, golcülerin formsuzluğu yavaş yavaş ortadan kalkıyor.
Son Rize deplasmanına ilk 11'de başlayan Mohamed, attığı 2 golle bu sezon siftah yaptı. Oyuna sonradan giren Halil, takıma büyük hareket getirdi. Uzatmalarda sahaya giren Diagne ise taşıdığı top ve yaptığı asistle takımını 3 puana taşıdı.
Artık bu 3 oyuncunun gözü de formada. Henüz net bir santrfor belirlemeyen Fatih hoca ise kimi oynatacağı konusunda kararsız. Rakibe, oyun planına ve yorgunluklara göre bir tercih yapmayı düşünen Terim, 2 gol attığı için önceliği Mohamed'e verecek gibi görünüyor. Deneyimli hocanın asıl hedefi ise yeniden çift forvetli düzene dönmek. Terim, Milli arada bu değişimin temellerini atabilir.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1