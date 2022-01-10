Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine beş aday

Türkiye Kupası'ndan elenen ve Süper Lig'deki kötü gidişatı engelleyemeyen Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

GZT Giresunspor mağlubiyeti sonrası taraftarın tepkisine maruz kalan Terim'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Beş aday

Galatasaray'da yaşanan flaş ayrılığın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, yönetimin hedefindeki isimler de netleşmeye başladı.

Kulislerde yerli olarak Bülent Korkmaz ve Okan Buruk ismi ön plana çıktı.

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt ile Pep Guardiola'nın aktif yardımcısı Rodolfo Borell ve eski antrenörü Domenec Torrent'in de gündemde olduğu öğrenildi.

Sezon başına Roger Schmidt

Sarı-kırmızılı yönetimin, yerli teknik direktörü geçiş dönemi olarak düşündüğü ve sezon başında takımı Roger Schmidt'e emanet etmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.