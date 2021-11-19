Galatasaray'da Fatih Terim'in Berke Özer planı

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine az bir zaman kala Fatih Terim'in planları da deşifre olmaya devam ediyor.

2 KONUDA ÖZEL ÇALIŞMA

Berke Özer'in zaaflarını yakından inceleyen Terim ve ekibi, 2 konuya dikkat çekti.

Yan toplarda genç file bekçisinin büyük sorun yaşadığını bilen deneyimli çalıştırıcı, futbolcularını da bu konuda uyarıyor; özellikle altıpasa yakın yerlere sert orta açılması gerektiğinin altını çiziyor.

"KALEYİ GÖRÜNCE VURUN"

Fatih Terim'in diğer bir çalıştığı nokta ise uzaktan şutlar. Tecrübesiz bir kaleciye karşı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam; Morutan, Cicaldau gibi isimlerden kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.

Berke Özer'in maçın stresiyle top sektireceğini de hesap eden Terim, forvetlere de "Uyanık olun" mesajı verdi.