Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Şükrü Hanedar da istifa etti

Hanedar, sosyal medyadan Fatih Terim'le birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Bugün itibarı ile GALATASARAY’daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim.

GALATASARAY’a hizmet bir şereftir!" ifadelerini kullandı.