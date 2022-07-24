Galatasaray'da Evander bir adım önde

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme yönünde çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da güçlendirilmesi planlanan bölgeler arasında orta saha dikkat çekiyor. 10 numara transferi için çalışmalarını hızlandıran sarıkırmızılıların, Danimarka’da Midtjylland forması giyen Evander için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray 5.5 milyon euro teklif etti

Brezilyalı futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açan Danimarka ekibi, pazarlıklar sonrası 8 milyon euroya kadar indi. Galatasaray’ın ise Evander için 5,5 milyon euroluk bonservis teklifi verdiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu kulübünden yıllık 500 bin euro kazanıyor. Tarafların yıllık ücret konusunda da anlaşma noktasında olduğu bildiriliyor. Evander için, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında orta yolun bulunması bekleniyor.

Sağlık raporu istendi

Diğer yandan Evander’in yaşadığı hamstring sakatlığı (arka adale) nedeniyle kısmi yırtık tespit edilmesi ve sahalara dönüşünün ağustos ayının sonunu bulabileceğinin belirtilmesi yönetimi bu konuda da harekete geçirdi. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kapsamlı bir rapor istediği ve son duruma göre transfer hamlesinin şekilleneceği ifade edildi.

Galatasaray’ın Leverkusen’den Nadiem Amiri ve Schalke’den Amine Harit için de temaslarını devam ettirdiği belirtildi.