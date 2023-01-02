Galatasaray'da Emre Taşdemir yeniden sakatlandı
Galatasaraylı oyuncu Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi. Oyuncu, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında oynayamayacak.
Spor 02.01.2023, 22:45
Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrı kaldıktan sonra tedavisi tamamlanan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Emre Taşdemir'in yeni bir sorun yaşadığı belirtildi.
Bu oyuncunun sağ arka adalesinde hafif zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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