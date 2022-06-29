Galatasaray'da El Shaarawy için pazarlıklar başladı

Galatasaray, Roma'daki sözleşmesinin son yılına giren sol kanat oyuncusu ile ilgileniyor. İki kulüp arasında 29 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar başladı.

Oyuncunun transferiyle ilgili görüşmeler hız kazanırken yakın zamanda önemli gelişmelerin olabileceği konuşuluyor.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da bu transfere oldukça sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi. Bu anlamda oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulanıyor.

FORMA ŞANSI

Tecrübeli oyuncunun son zamanlarda sürekli yedek kalmaktan sıkıldığı ve daha çok forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bu anlamda Galatasaray'a transferi oldukça avantajlı görünüyor.

Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Roma'da 27 lig maçına çıkan El Shaarawy, sezonu 3 golle kapattı. Mısır asıllı İtalyan yıldız, 29 kez de İtalya forması giydi ve 6 gol kaydetti.

Kaynak:Akşam