Galatasaray'da değişen bir şey yok: 4-2
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Hatayspor karşısında 2 defa öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.
12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada altıpas önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kamara'nın şutunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada Van Aanholt'un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.
28. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte Kamara'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada sol kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kornere çeldi.
43. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamara'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf, topu filelerle buluşturdu: 1-1.
45+7. dakikada ceza sahası dışından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
İkinci yarı
53. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saint Louis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, top ağlara gitti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
61. dakikada ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kurtardı.
62. dakikada Hatayspor, Kamara ile beraberliği buldu. Sağ kanattan kontratak geliştiren Hatayspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
67. dakikada Saint Louis'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe'de kaldı.
70. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cicaldau'nun vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.
79. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta yeni transfer Kahraba'nın ceza sahası önüne gönderdiği topa vuran Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
90. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor'un gelişen kontratağında Lobjanidze, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2.
Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
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