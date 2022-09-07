Galatasaray'da Christian Luyindama bilmecesi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, kadroya katılacak oyuncular kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala sarı-kırmızılı takım, kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermek istiyor.

Rizespor ile anlaştı ama yönetim istemiyor

Kadro planlamasında yer almayan Christian Luyindama da kendisine kulüp aramaya devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı fakat Galatasaray, Rizespor ile aralarında yaşananlardan dolayı Luyindama'yı Karadeniz ekibine göndermek istemiyor. Demokratik Kongo'lu oyuncu için kısa süre içerisinde bir karar verilmesi bekleniyor.

2019 yılında 5 milyon euro karşılığında Standard Liege'ten transfer edilen Christian Luyindama, bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamadı. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, kendisine kulüp aramaya devam ediyor.