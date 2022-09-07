Galatasaray'da Christian Luyindama bilmecesi
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Christian Luyindama, kendisine kulüp arıyor. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı fakat Galatasaray Yönetimi, Luyindama'yı Rizespor'a göndermek istemiyor. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala 28 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu oldu.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, kadroya katılacak oyuncular kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala sarı-kırmızılı takım, kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermek istiyor.
Rizespor ile anlaştı ama yönetim istemiyor
Kadro planlamasında yer almayan Christian Luyindama da kendisine kulüp aramaya devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı fakat Galatasaray, Rizespor ile aralarında yaşananlardan dolayı Luyindama'yı Karadeniz ekibine göndermek istemiyor. Demokratik Kongo'lu oyuncu için kısa süre içerisinde bir karar verilmesi bekleniyor.
2019 yılında 5 milyon euro karşılığında Standard Liege'ten transfer edilen Christian Luyindama, bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamadı. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, kendisine kulüp aramaya devam ediyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0