Galatasaray'da bir istifa daha

İstifa sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Elmas "Göreve başladığından bu yana Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Galatasaray Kulübü, İcra Kurulu Başkanı Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev istifa etmiştir. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA

İstifa sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Sportif AŞ İcra Kurulu Başkanı Sayın Hande Ocak Başev, 28 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı Anonim Şirketler çatısı altında yürütmekte olduğu tüm görevlerinden ayrılmıştır.Göreve başladığından bu yana Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor; bu zaman zarfında Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz."