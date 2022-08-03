Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray 'da yapılacak transferler kadar ayrılıklar da büyük önem taşırken Aytaç Kara'nın ardından bir isimle daha yollar ayrılıyor. Yıldız oyuncunun yeni adresi ve sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

AYTAÇ KARA İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir." denildi. Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

ÖMER BAYRAM VE CİCALDAU DA YOL AYRIMINDA

Galatasaray'da ayrılıklar üst üste yaşanıyor. Sarı Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Cicaldau ve Ömer Bayram yeni sezon planlamasında yer almayacak. Alexandru Cicaldau'nun kiralık olarak gönderilmesi; Ömer Bayram'la ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması bekleniyor.

BİR VEDA DAHA: MORUTAN

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Olimpiu Morutan'la yolların ayrılması kararı alındı. Rumen on numaranın menajeri, oyuncusunun Pisa'ya transfer olduğunu duyurdu. Olimpiu Morutan'ın bu tercihinin nedeni ortaya çıktı.

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