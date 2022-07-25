Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Geçen sezonun başında 3.5 milyon euro karşılığında Rumen ekibi Steaua Bükreş'ten transfer edilen Olimpiu Morutan için İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'nın kiralama teklifinde bulunduğu öne sürülürken Rumen futbolcunun İstanbul'da yaşamak için bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Rumen futbolcu için Sivasspor'un da ısrarcı olduğu öğrenilirken 23 yaşındaki futbolcunun Sivasspor'dan gelen teklifi geri çevirdiği gelen bilgiler arasında.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kasımpaşa'nın, Galatasaray'da yıllık 600 bin euro alan Morutan'ın ücretinin tamamını ödeyeceği kaydedilirken İstanbul ekibinin Cimbom'a kiralama bedeli ödemeyeceği öne sürüldü. Rumen yeteneğin menajeri, her iki kulüple de son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Galatasaray'da 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asist kaydetti.