Galatasaray'da beklenen oldu: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan kiraladığı 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.

ASSUNÇAO, GALATASARAY VEDA ETTİ

Assunçao sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'a veda etti.

Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye ve dünyada büyük bir kulüp olan Galatasaray'da oynamaktan gurur duydum. Bu kulübü her zaman destekleyeceğim. Teşekkürler.."

Teşekkürler Assunção! Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/MWHVfBSfU8 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2022

Kaynak: NTVSPOR