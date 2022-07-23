Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere
Galatasaray'da kamp kadrosunda bulunmayan Fransız sağ bek Sacha Boey, sarı kırmızılı takımdan ayrılıyor. 21 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta bonservisiyle birlikte transfer olması bekleniyor.
Spor 23.07.2022, 17:18
Galatasaray'ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan Sacha Boey, sarı kırmızılı takımdan bonservisiyle birlikte ayrılıyor.
1 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan oyuncunun yaklaşık 2 milyon euro bonservisle Strasbourg'a gideceği belirtildi.
Hatırlanacağı üzere Sacha Boey, Okan Buruk'un takımın başına getirilmesinden sonra açıklanan kamp kadrosunda yer almamıştı.
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