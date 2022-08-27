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Galatasaray'da ayrılık yakın

Galatasaray Cicaldau’nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Al Ittihad Kalba kulübü ile anlaştı.

Spor 27.08.2022, 19:05
Galatasaray'da ayrılık yakın

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, El -İttihad Kalba SC'ye kiralık satın alma opsiyonlu şekilde anlaşma sağladı. 

 Rumen futbolcu sözleşme imzalamak için İstanbul’dan ayrıldı

El -İttihad Kalba SC, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Cicaldau'nun sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor. 

Kaynak: TRT Spor

#Galatasaray #Cicaldau
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