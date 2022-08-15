Galatasaray'da ayrılık: Yabancı kontenjanında yer açıldı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklaması şöyle:



"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

2019/20 sezonunda Eskişehirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Eyüpspor ve Konyaspor'a kiralanmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla 19 maçta görev yapn Nijeryalı futbolcu 1 gol kaydetti.